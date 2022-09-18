YouTube тестирует обновлённый интерфейс

YouTube начал тестировать новый вид интерфейса для просмотра видео в веб-версии и мобильном приложении. У некоторых он уже доступен по умолчанию. Глобальных изменений нет, но внимательные пользователи поправки заметят.

В версии для смартфона горизонтальная панель с кнопками размещается под названием канала и кнопкой подписки. Сами кнопки выполнены в светлом дизайне в виде формы таблеток. Лучший комментарий выделен аналогичным образом.

Также в настройках добавился пункт Ambient Mode. При его включении пространство под и над видеороликом окрашивается в основной цвет текущего кадра, что отсылает к телевизорам Philips c технологией Ambilight.

В веб-версии YouTube пункта опции Ambient Mode нет, а светлой подложкой выделяется описание к ролику.

Пока неизвестно, когда новый дизайн YouTube появится у всех пользователей.

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