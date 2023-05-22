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Алиса с нейросетью YandexGPT стала доступна на главной странице Яндекса

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Валентин Снежин сегодня в 11:07

Яндекс внедрил Алису с использованием нейросети YandexGPT (YaLM 2.0) на главной странице. Теперь все пользователи могут воспользоваться функционалом Алисы непосредственно в своих браузерах.

Это обновление призвано сделать взаимодействие с помощником более удобным и доступным для всех. Алиса с нейросетью YandexGPT обладает широким спектром возможностей и готова помочь пользователям в различных сферах, от ответов на вопросы до организации повседневных дел.

Более подробно про нейросеть YandexGPT можно почитать тут.

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Источник:
The GEEK, Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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