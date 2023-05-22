Алиса с нейросетью YandexGPT стала доступна на главной странице Яндекса

Яндекс внедрил Алису с использованием нейросети YandexGPT (YaLM 2.0) на главной странице. Теперь все пользователи могут воспользоваться функционалом Алисы непосредственно в своих браузерах.

Это обновление призвано сделать взаимодействие с помощником более удобным и доступным для всех. Алиса с нейросетью YandexGPT обладает широким спектром возможностей и готова помочь пользователям в различных сферах, от ответов на вопросы до организации повседневных дел.

Более подробно про нейросеть YandexGPT можно почитать тут.