Яндекс добавил в Алису нейросеть YandexGPT

Яндекс разработал и внедрил в виртуального помощника Алису собственную нейросеть YandexGPT. С сегодняшнего дня Алиса умеет создавать тексты и предлагать идеи, как это делает популярная языковая модель ChatGPT.

Новая опция уже доступна в продуктах Яндекса — приложение Яндекс, Браузер, Станции и смарт-телевизорах с Алисой. Для запуска YandexGPT достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!», после этого Алиса начинает понимать требуемые задачи.

По требованию Алиса напишет сценарий, деловое письмо, предложит расписание еды на неделю и многое другое. Стоит отметить, что технология совсем молодая и работает в режиме тестирования. При ответах Алиса может ошибаться в фактах, но она можно создать новые и сделать определенные выводы. Также языковая модель пока не умеет поддерживать диалог в одном чате.

Нейросеть YandexGPT обучалась на самых мощных суперкомпьютерах Яндекса, которые используются в России и Восточной Европе. Сначала нейросеть получила знания из общедоступных текстов, а именно материалов книг, различных статей и сайтов.

В Яндекс отметили, что языковая модель YandexGPT будет постоянно обучаться, а в будущем может получить доступ к интернету и появится в поиске.