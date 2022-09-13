Яндекс выпустил виджеты для iOS 16

Компания Яндекс выпустила виджеты для iOS 16, релиз которой состоялся вчера. На экран блокировки можно добавить виджет для быстрого перехода к поиску, голосовому помощнику Алисе, умной камере, а также отображения местной погоды и пробок.

Новые виджеты доступны для большинства смартфонов Apple, поэтому ими может воспользоваться любой желающий владелец iPhone.

Для установки виджетов потребуется iOS 16 и последняя версия приложения Яндекс.

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