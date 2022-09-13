Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Яндекс выпустил виджеты для iOS 16

Компания Яндекс выпустила виджеты для iOS 16, релиз которой состоялся вчера. На экран блокировки можно добавить виджет для быстрого перехода к поиску, голосовому помощнику Алисе, умной камере, а также отображения местной погоды и пробок.

Новые виджеты доступны для большинства смартфонов Apple, поэтому ими может воспользоваться любой желающий владелец iPhone.

Для установки виджетов потребуется iOS 16 и последняя версия приложения Яндекс.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии