Apple выпустила iOS 16 для всех

Компания Apple выпустила долгожданную iOS 16 для всех пользователей. Новая iOS приносит более 60 новых функций, среди них виджеты на заблокированном экране, обновлённые режимы фокусирования и другие улучшения. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Какие устройства могут обновиться до iOS 16:

Вся серия iPhone 13

Вся серия iPhone 12

Вся серия iPhone 11

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2022)

iPhone SE (2020)

Чтобы установить iOS 16, достаточно зайти в Настройки > Основные > Обновление ПО.

Если вы по каким-то причинам не хотите устанавливать iOS 16, то лучше отключить автоматическое обновление iOS. Сделать можно так: Настройки > Основные > Обновление ПО > Автообновление > Выкл.

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