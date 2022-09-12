Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Apple выпустила iOS 16 для всех

Компания Apple выпустила долгожданную iOS 16 для всех пользователей. Новая iOS приносит более 60 новых функций, среди них виджеты на заблокированном экране, обновлённые режимы фокусирования и другие улучшения. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Какие устройства могут обновиться до iOS 16:

  • Вся серия iPhone 13
  • Вся серия iPhone 12
  • Вся серия iPhone 11
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone SE (2022)
  • iPhone SE (2020)

Чтобы установить iOS 16, достаточно зайти в Настройки > Основные > Обновление ПО.

Если вы по каким-то причинам не хотите устанавливать iOS 16, то лучше отключить автоматическое обновление iOS. Сделать можно так: Настройки > Основные > Обновление ПО > Автообновление > Выкл.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

1 комментарий

Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии