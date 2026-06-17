Яндекс выложил в опенсорс формат YaFF для высоконагруженных сервисов
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Яндекс выложил в опенсорс формат YaFF для высоконагруженных сервисов

По данным компании, решение помогает экономить до 20% вычислительных ресурсов серверов.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:00
Яндекс выложил в опенсорс формат YaFF для высоконагруженных сервисов

Яндекс опубликовал в открытом доступе технологию YaFF (Yet Another Flat Format), предназначенную для высоконагруженных сервисов и приложений.

Новый формат позволяет считывать данные напрямую, без предварительной распаковки. В компании отмечают, что такая схема помогает снизить нагрузку на процессоры и эффективнее использовать серверные мощности.

Сегодня многие сервисы используют формат Protobuf для передачи данных. Однако его особенностью является необходимость постоянной распаковки информации перед обработкой, что требует дополнительных вычислительных ресурсов. YaFF работает поверх Protobuf и позволяет избежать этого этапа без существенной переработки существующего кода.

По словам разработчиков, технология уже используется в рекламной платформе Яндекса, где позволила сократить нагрузку на процессоры на 10–20% при обработке сотен тысяч запросов в секунду.

В компании считают, что решение может быть полезно банкам, маркетплейсам, телеком-операторам и облачным сервисам, для которых важны скорость обработки данных и эффективность использования инфраструктуры.

Исходный код YaFF и техническая документация уже доступны на GitHub.

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