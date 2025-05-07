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Figma представила ИИ-инструменты для разработки сайтов, приложений и векторной графики

Новые продукты от Figma помогут создавать сайты, генерировать интерфейсы из текстов, рисовать векторные логотипы и создавать контент для маркетинга.
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Вадим Майков вчера в 20:52

На конференции Figma Config 2025 компания анонсировала сразу четыре новых инструмента с поддержкой искусственного интеллекта, которые расширяют возможности сервиса далеко за пределы интерфейсного дизайна.

Figma Sites

Визуальный редактор для создания веб-сайтов. В нём доступны шаблоны, анимации, переходы и эффекты прокрутки.

Сейчас он работает в режиме бета-тестирования, но в будущем получит встроенный ИИ для генерации кода и систему управления контентом.

Figma Make

Второй продукт, Figma Make, — инструмент для превращения текстовых описаний в прототипы и приложения. Он использует языковую модель Claude 3.7 от Anthropic.

Сервис может создавать интерфейсы по заданию и предлагает встроенные ИИ-подсказки для точечной настройки. Доступен в бета-версии.

Figma Buzz

Figma представила ИИ-инструменты для разработки сайтов, приложений и векторной графики

Figma Buzz ориентирован на маркетологов. Он позволяет создавать стили и шаблоны для рекламы, рассылок и соцсетей.

С помощью текстовых запросов можно редактировать изображения и генерировать визуалы. Тоже работает в бета-режиме.

Figma Draw

Figma представила ИИ-инструменты для разработки сайтов, приложений и векторной графики

Последний анонс — Figma Draw, векторный редактор с кистями, текстурами и поддержкой логотипов. Его называют «упрощённым Illustrator» — он будет полезен для базовых задач графического дизайна. Функция доступна только пользователям с подпиской.

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Источник:
The Verge
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