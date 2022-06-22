Яндекс ухудшил условия подписки «Яндекс Плюс»

Компания Яндекс изменила условия подписки «Яндекс Плюс» за 199 рублей в худшую сторону. Теперь пользователю доступен вход только с двух устройств вместо четырёх.

Если требуется больше, то Яндекс предлагает подключить семейную подписку «Плюс Мульти», которая обойдётся в 299 рублей в месяц и поддерживает до 10 устройств. Для тех, кто обращается в службу поддержки сохраняют старую стоимость на год, но всё индивидуально.

Стоит обратить внимание, что «Плюс Мульти» позволяет приглашать к подписке до 3 пользователей. Таким образом, подписка на каждого участника обойдётся в 99 рублей.

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