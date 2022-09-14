«Яндекс» выпустила цифровую карту с дополнительным кэшбеком для подписчиков «Плюса»

Компания Яндекс представила цифровую дебетовую карту системы «Мир» для подписчиков «Плюса». После оформления, подписчики «Плюса» будут получать дополнительный кэшбек баллами в виде 3% за покупки в сервисах «Яндекса» и 1,5% за все остальные.

Кэшбек баллами можно потратить на покупки в «Лавке», «Заправках» и других сервисах «Яндекса». Кроме того, баллы с карты суммироваться с баллами «Плюса».

Для открытия бесплатной карты системы «Мир» нужно перейти в приложение «Яндекс Go», «Маркет» или «Драйв». Далее зайти в способы оплаты, выбрать «Карту Плюса» и подтвердить номер телефона.

Если активной подписки нет, то при открытии пользователь получит 90 дней «Плюс Мульти», затем её можно будет продлить за 299 рублей в месяц. Если подписку не продлевать, то картой можно будет пользоваться, но баллы для списания будут заблокированы.

Карта работает в интернет-магазинах и в обычных магазинах при помощи приложения Mir Pay на Android.

Яндекс и раньше выпускал карты «Яндекс.Плюс» совместно с «Тинькофф» и «Альфа-банком». Первый закрыл программу лояльность в начале 2022 года, а второй прекратил выпуск карт в феврале.

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