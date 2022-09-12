Яндекс сделает один тариф для «Яндекс Плюс»

Компания Яндекс с ноября оставит всего один тарифный план подписки «Плюс».

Сейчас доступен базовый тарифный план «Плюс» на одного пользователя за 199 рублей в месяц и «Плюс Мульти» из группы из четырёх человек за 299 рублей в месяц.

Начиная с 1 ноября 2022 года пользователям останется один тарифный план «Мульти» за 299 рублей. Подписка будет называться «Плюс», а доступ к «Яндекс Музыке» и «Кинопоиску» сохранится. В итоге данной подпиской могут пользоваться сразу четыре человека.

Дополнительно Яндекс предлагает оформить сейчас новую подписку на один год за 1990 рублей или 166 рублей в месяц. Специальная цена доступна в личном кабинете пользователя.

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