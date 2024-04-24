Яндекс Маркет провёл ребрендинг. Новые цвета, лого и позиционирование

Яндекс Маркет представил своё обновлённое бренд-позиционирование, сопровождаемое изменениями в визуальном стиле, логотипе и главной странице сайта. Главным элементом обновления стали фирменные цвета платформы — сочетание красного и жёлтого, которые теперь будут более яркими и выразительными. Целью ребрендинга стало увеличение узнаваемости Маркета на городских улицах через использование ярких элементов на рекламных щитах, вывесках ПВЗ и автомобилях доставки.

Новое позиционирование сервиса основано на идее изменения рынка в пользу покупателя. Например, Маркет уже внедрил такие инновации, как «доставка по клику» и Сплит, что помогло ему выделиться среди конкурентов.

Компания также планирует расширить свои сервисы быстрой доставки и внедрить новые удобные возможности для пользователей, отсутствующие у других конкурентов. Обновление бренда — это лишь первый этап серии изменений, которые ожидаются в Маркете.

Новый стиль объединил в себе два ключевых цвета: красный, напоминающий о материнском бренде Яндекса и жёлтый, фирменный цвет Маркета. Это контрастное сочетание поможет привлечь внимание пользователей среди других популярных платформ.

Переосмысление бренда будет осуществляться поэтапно. Сначала будут обновлены интерфейсы сайта, мобильной версии и приложения. Затем в апреле изменится оформление части существующих ПВЗ, а все новые точки выдачи будут открываться в красно-жёлтом стиле. К концу 2024 года Маркет планирует завершить обновление всех ПВЗ, логистических объектов и транспортных средств, используемых для доставки товаров.