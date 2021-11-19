Легендарный Winamp скоро вернётся

Культовый медиаплеер Winamp, похоже, скоро вернётся. Как сообщает, официальный сайт winamp.com получил редизайн, а также появилась возможность записаться на бета-тестирование.

Пока что не уточняется, когда именно будет релиз, и чего там ждать, однако руководитель отдела разработки Winamp Джереми Шепперс уже заявил СМИ, что разработчики рады возрождению культового приложения.

Отметим, что последняя официальная версия вышла в 2013 году под номером 5.666. А в 2018- в сеть попала тестовая версия 5.8, после чего разработчики решили опубликовать её на сайте. Позже никаких изменений не было, хотя в Radionomy и заявляли о больших планах на плеер.

Можно предположить, что новая система будет не просто медиаплеером, а потоковой платформой, хотя это пока только версия.