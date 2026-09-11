Яндекс выложил в открытый доступ языковую модель из Поиска
Новости

Яндекс выложил в открытый доступ языковую модель из Поиска

Разработчики смогут запускать и изучать модель в собственных проектах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:11
Яндекс выложил в открытый доступ языковую модель из Поиска

Яндекс опубликовал в открытом доступе Alice AI Search Pretrain — собственную языковую модель, которая лежит в основе быстрых ИИ-ответов в Поиске. Модель доступна на Hugging Face и может использоваться разработчиками и исследователями в собственных проектах.

Alice AI Search Pretrain была обучена с нуля и уже прошла базовый этап pretrain. Она рассчитана на обработку большого количества документов и высокую нагрузку, при этом требует сравнительно немного вычислительных ресурсов.

Главная особенность модели — гибридная архитектура, сочетающая Encoder-Decoder и Mixture of Experts. Первая часть отвечает за отбор и обработку информации, вторая — за генерацию ответа. MoE позволяет активировать только часть параметров, необходимую для конкретного запроса.

Всего модель содержит 35 млрд параметров, однако при обработке одного токена используется около 600 млн — менее 2% от общего числа. За счет этого Alice AI Search Pretrain должна работать быстрее и экономичнее более крупных моделей.

По внутренним тестам Яндекса модель превосходит Qwen 3.5 2B, Qwen 3.5 4B и T5 Gemma 2 4B-4B Base на задачах по русскому языку. При этом ее качество заявлено на уровне Qwen 3.5 35B-A3B, которая требует заметно больше вычислительных ресурсов.

Обсудить

Главное по теме

Новости Лев Толстой стал ИИ-персонажем Алисы: с писателем можно поговорить и стать героем его произведений

Доступно с 9 по 14 сентября в приложениях с «Алисой AI» и на «Яндекс Станциях».
Новости Россияне все чаще ищут смартфоны и технику через «Алису AI» Новости «Алиса Про» научилась писать формулы: вышло крупное обновление сервисов «Яндекс 360»

Похожие материалы

ChatGPT ChatGPT перестал открываться с российских IP-адресов

Жалобы начались 6 сентября, но Роскомнадзор официально не объявлял о блокировке ChatGPT.

 ChatGPT OpenAI выпустила GPT-6 Astra и заговорила о наступлении эры AGI

Модель ориентирована на программирование, использование компьютера и продолжительные агентные задачи.

 ChatGPT В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой

Пользователи сразу нескольких популярных нейросетевых сервисов столкнулись с проблемами в работе.

 Anthropic Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1

В основе обеих версий лежит одна модель, однако Mythos 5.1 получит ослабленные ограничения и будет доступна только проверенным…

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Tuvio представил флагманскую линейку техники Prime 5G пришёл в Россию: названы первые 16 городов В Vivaldi на Android теперь можно ставить расширения Chrome Предзаказы на iPhone 18 Pro в России оказались на 40% выше прошлогодних «Добро пожаловать в раскладушки»: Samsung встретила iPhone Duo детскими погремушками Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

5 сентября · Honor

Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

Один из самых сбалансированных смартфонов в своём классе, хотя без спорных решений не обошлось.
  1. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  2. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  3. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  4. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  5. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
Смотреть все обзоры →