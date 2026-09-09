Лев Толстой стал ИИ-персонажем Алисы: с писателем можно поговорить и стать героем его произведений

Яндекс запустил специальный проект, приуроченный ко дню рождения Льва Толстого. С сегодняшнего дня пользователи смогут пообщаться с ИИ-персонажем писателя в чате с ИИ-помощником «Алиса», услышать его воссозданный голос и принять участие в интерактивных играх по мотивам произведений Толстого.

В чате с Алисой AI можно выбрать виртуального «Толстого» и задать ему вопросы о жизни, творчестве или повседневных темах. Ответы сопровождаются цитатами из произведений и дневников писателя, соответствующими теме разговора.

Кроме текстового общения, доступен голосовой режим. Для воссоздания голоса писателя специалисты Яндекса использовали архивные записи Толстого: сохранившиеся фрагменты очистили от шумов и адаптировали модель синтеза речи, чтобы она могла воспроизводить особенности голоса и интонации писателя. Запустить диалог на Яндекс Станции можно фразой: «Алиса, позови Льва Толстого».

Ещё одной частью проекта стали интерактивные игры по мотивам произведений Толстого. Пользователи смогут принимать решения за персонажей и менять знакомые сюжеты. Например, можно придумать обстоятельства знакомства Наташи Ростовой и Андрея Болконского или помочь Жилину из «Кавказского пленника» сбежать от горцев. Алиса AI будет генерировать продолжение с учётом действий пользователя, поэтому итоговые истории могут отличаться.

Помимо этого, в Яндекс Картах появилась 3D-модель московской усадьбы Толстого «Хамовники». В рамках проекта также продолжается цифровая обработка архива писателя. Yandex Cloud уже систематизировал более 20 тысяч фотографий и классифицировал их по жанрам. В дальнейшем нейросети помогут распознавать людей на снимках и объединять связанные фотографии.

Пообщаться с виртуальным Львом Толстым и пройти игры по его произведениям можно будет с 9 по 14 сентября в приложениях Алиса AI, Яндекс — с Алисой AI и в Яндекс Браузере.