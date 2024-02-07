Яндекс Маркет начал продавать компьютерную технику под собственным брендом Lunnen

Яндекс Маркет начал выпускать компьютерную технику под собственным брендом Lunnen. Первые модели ноутбуков с диагональю 15,6 и 16,1 дюймов уже появились в продаже, их можно заказать эксклюзивно на платформе Яндекс Маркет.

Устройства оснащены ярким дисплеем FullHD IPS и процессорами AMD Ryzen. В Lunnen Ground 15 установлен Ryzen 5 5500U с 6 ядрами и 12 потоками, в Ground 16 — Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и 16 потоками. Обе модели имеют несколько разных портов для передачи данных, поэтому не придётся носить с собой переходники. К ноутбуку можно одновременно подключить сразу все нужные устройства — например, мышку, сканер, принтер, внешний диск и телефон для зарядки.

Заказать ноутбуки можно эксклюзивно на Маркете. Сейчас обе модели продаются со скидкой и стоят 42 490 и 47 490 рублей соответственно. При оплате картой Яндекс Пэй действует дополнительная скидка по зелёной цене.

Под брендом Lunnen планируется производство разнообразной компьютерной техники для массового потребителя, включая ноутбуки, настольные ПК, планшеты, мониторы, проекторы, принтеры и периферийные устройства. Диапазон цен на эти товары будет разнообразным, чтобы удовлетворить различные запросы пользователей.

В планах компании разработка собственного программного обеспечения для отдельных устройств Lunnen.