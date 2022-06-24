«Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах

Пользователи сервиса «Яндекс Еды» могут удалить собранную информацию о своих заказов. Для этого необходимо зайти в личный кабинет Яндекс ID и воспользоваться инструментом для управления данными. Такая возможность позволяет пользователям самостоятельно управлять данными, которые хранятся в «Яндекс Еде».

Сейчас для пользователей доступна возможность удалить из сервиса доставленных и завершенные заказы. Процесс удаления может занять до трёх днех. Чуть позже можно будет удалить другую информацию – например, адреса для доставки.

После удаления данных, больше не получится просмотреть рекомендации избранных ресторанов и блюд. При этом сервис продолжит помнить адреса доставок и показывать заказы Яндекс Лавки. В скором времени в Яндекс ID добавится возможность удалить заказы и Яндекс Лавки.

Чтобы получить доступ к инструменту, нужно войти в Яндекс ID в раздел «Управление аккаунтом», перейти по ссылке и ввести код подтверждения, который будет выслан на номер, привязанный к аккаунту. Часть данных удаляются сразу же, а еще часть Яндекс перестаёт обрабатывать и удаляет по истечении определённого срока, определенного законодательством.

Напомним, что 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. В этом же месяца в интернете опубликовали карту с данными клиентов, через несколько дней сайт заблокировали.

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