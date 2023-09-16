Яндекс Браузер научился создавать субтитры для русскоязычных видео в интернете

В браузере теперь доступна функция просмотра русскоязычных видео с субтитрами на различных сайтах, включая видеохостинги, социальные сети и страницы телеканалов. Для активации опции нужно нажать на кнопку в видеоплеере и встроенная нейросеть автоматически сгенерирует субтитры.

Это удобно в случаях, когда необходимо поддерживать тишину и нет наушников, или когда окружающий шум мешает просмотру. Кроме того, автоматическая генерация субтитров предоставляет возможность комфортного просмотра видео для лиц с нарушениями слуха.

При разработке этой технологии специалисты Яндекса успешно снизили потребление оперативной памяти компьютера при генерации субтитров с 800 мегабайт до всего 150 мегабайт. Это дает возможность использовать нейросеть непосредственно в браузере и даже на ПК с ограниченными ресурсами.