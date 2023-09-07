Яндекс выпустил новую версию языковой модели — YandexGPT 2

Нейросеть значительно увеличила качество ответов, а также научилась лучше обрабатывать специфические запросы от пользователей.

Новая модель YandexGPT 2 способна адаптировать ответы для разных аудиторий и переписывать его в других стилях и жанрах. Например, она способна объяснить ребёнку сложной термин при помощи простых слов или аналогичным способом расшифровать приказ директора из письма. Всего YandexGPT 2 может расшифровать тексты любой сложности до 1000 символов.

YandexGPT 2 уже можно опробовать в режиме Алисы «Давай придумаем» в приложении Яндекс, Яндекс Станциях, телевизорах с Алисой, Яндекс Браузере и на главно странице Яндекса. При этом чат с Алисой можно развернуть на весь экран в Поиске и Браузере.