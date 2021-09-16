Яндекс.Услуги запустили «Уборку для геймеров»

Московским геймерам предложили особый подход к уборке в квартире. В рамках обычной поддерживающей уборки обученный персонал будет не только выполнять стандартный комплекс клининговых работ, но и профессионально приведет в порядок игровую зону вокруг ПК или приставки.

В программу новой уборки войдут все поверхности, гаджеты и аксессуары для геймера. Клинер протрёт монитор, вытряхнет крошки из клавиатуры и почистит ее, а также не забудет про мышку, наушники и джойстик. Везде, где потребуется обезжиривание, клинер будет использовать спиртовые салфетки. Также специальная уборка избавит от пыли на системном блоке, проводах и вокруг них. Кроме того, клинер позаботится об игровом кресле — протрёт его целиком, уделив особое внимание швам.

Чтобы клинеры по незнанию не совершали критические ошибки, всех специалистов обучили работе с техникой в теории и на практике. Клинер осторожно протрёт монитор, чтобы не давить на матрицу монитора, а при очистке клавиатуры очистит ее с помощью специальных салфеток — так, чтобы буквы случайно не стёрлись.

Моющие средства клинеров подобраны специально для работы с техникой, поэтому не повреждают пластик и не оставляют разводов. Что касается установленного в игровой зоне порядка вещей, он не будет нарушен: клинерам запрещено что-либо переставлять.

Цена новой услуги не отличается от стоимости обычной поддерживающей уборки и начинается от 1690 рублей. Сейчас «Уборку для геймера» можно получить в Москве и за пределами МКАД, если рядом есть станция метро. В будущем Яндекс.Услуги планируют расширить географию и спектр специальных уборок.