«Яндекс» научился распознавать номера при звонках в WhatsApp и Viber

«Яндекс» расширил функциональность своего определителя номеров при звонках и теперь он работает с популярными мессенджерами WhatsApp и Viber. Опция уже доступна для пользователей iOS и Android с помощью приложения «Яндекс с Алисой».

При включении определителя номера на iOS подсказки о входящих звонках в мессенджерах автоматически активируются. На устройствах под управлением Android пользователи должны включить эту функцию в настройках приложения «Яндекс с Алисой», выбрав соответствующий пункт и предоставив доступ к уведомлениям.

Важно отметить, что определитель обращается только к уведомлениям о звонках в мессенджерах, чтобы считывать входящие номера и сравнивать их с базой данных.

Определитель номеров позволяет опознать и показать источник звонка, например, мошенники, спам, рекламные звонки, услуги доставки, банки, медицинские учреждения и прочее. Сервис основывается на информации из открытых источников и от партнеров «Яндекса», а также учитывает отзывы пользователей. Таким образом, пользователи смогут быстро определить, откуда поступает входящий звонок и решить, стоит ли его принимать.

Как установить определить номеров от Яндекса можете прочитать в этой инструкции.