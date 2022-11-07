Яндекс Музыка позволит загружать треки пользователей в общий каталог

Сервис Яндекс Музыка проводит тестирование загрузки пользовательских треков в общий каталог. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на три своих источника.

Все загруженные треки будут попадать в общий доступ с отметкой как пользовательские. Перед их размещением сервис произведёт проверку на соблюдение авторских прав.

Новая опция позволит «Яндексу» значительно расширить каталог музыки после ухода западных лейблов. Ранее из российских стриминговых сервисов пропали треки Sony Music и WARP, а также отдельные исполнители.