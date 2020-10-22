Серия смартфонов HUAWEI Mate 40 представлена официально

HUAWEI представила серию смартфонов HUAWEI Mate 40, получившую широкий набор необычных функций. Смартфоны HUAWEI Mate 40 Pro+ и HUAWEI Mate 40 Pro получили 5-нанометровые 5G-процессоры, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и дизайн Space Ring Design, вдохновленный тематикой космоса.

Безрамочный экран HUAWEI Horizon Display с закругленными на 88° гранями и плавные изгибы корпуса позволяют с комфортом держать устройство в руке. Смартфоны получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP 68, возможность использования как физических, так и виртуальных кнопок громкости, а также усовершенствованные алгоритмы фильтрации ошибочных касаний.

Экраны новинок имеют уменьшенный вырез, в котором помимо широкоугольной фронтальной камеры расположены датчик жестов и сенсор для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock.

Задняя панель устройств оформлена в космическом стиле, ставшим продолжением «круглого» симметричного дизайна предыдущих моделей линейки HUAWEI Mate. Смартфоны серии HUAWEI Mate 40 доступны в черном и белом исполнении, а также в переливающемся оттенке «мистический серебристый» с эффектом изменения цвета. Также есть два варианта отделки корпуса искусственной кожей: в оливковом и ярко-желтом оттенках. Задняя панель HUAWEI Mate 40 Pro+ выполнена из прочной технологичной керамики с нанопокрытием чёрного или белого цвета.

Флагманские смартфоны построены на базе высокопроизводительных процессоров Kirin 9000 с полной поддержкой 5G связи, способных справляться с ресурсоёмкими приложениями и работать в режиме многозадачности. Процессор Kirin 9000 — 5-нанометровый 5G-процессор, который имеет более 15,3 миллиарда транзисторов. Процессор построен на гетерогенной трехуровневой архитектуре с ядрами с тактовой частотой до 3,13 ГГц. В него интегрирован 24-ядерный графический процессор Mali-G78 GPU, а также модуль нейронных вычислений NPU с двумя большими ядрами и одним малым ядром.

24-ядерный процессор Mali-G78 GPU — самый мощный графический модуль, доступный на сегодняшний день в устройствах HUAWEI. Экран с частотой обновления 90 Гц дополнен сенсорной панелью с частотой дискретизации 240 Гц, а усовершенствованный линейный двигатель обеспечивает реалистичную реакцию на касания, соответствующую визуальному ряду. Аудиосистема смартфонов укомплектована двумя динамиками, создающими стереозвучание.

Также серия HUAWEI Mate 40 поддерживает самую быструю версию зарядки HUAWEI SuperCharge.

Система камер смартфонов серии HUAWEI Mate 40 была разработана в сотрудничестве с компанией Leica и получила ряд существенных улучшений, среди которых сверхширокоугольный объектив, основная камера высокого разрешения, усовершенствованный телеобъектив и многое другое.

Основная и фронтальная камеры с кинообъективами имеют соотношение сторон 3:2. Функция Steady Shot позволяет получать детализированные кадры в формате 4K, а технология XD Fusion HDR Engine обеспечивает оптимальный баланс экспозиции даже при съёмке в экстремально контрастных условиях освещения. Также стоит отметить новые функции Tracking Shot и Story Creator, позволяющие создавать кинематографические эффекты. Серия HUAWEI Mate 40 получила функции направленного микрофона Audio Focus и Audio Zoom, а также возможность записи звука с подключенных по Bluetooth внешних устройств.

По сравнению с предыдущими моделями, сверхширокоугольная камера с кинообъективом серии HUAWEI Mate 40 имеет более широкий угол обзора и повышенную детализацию, а также она получила алгоритмы коррекции искажений, позволяющие снимать красивые реалистичные пейзажи. Дополнительной коррекции искажений подвергаются также лица и общие пропорции людей на снимках, что позволяет применять сверхширокоугольный объектив для съёмки в самых разнообразных сценариях. Помимо широкоформатных камер, HUAWEI Mate 40 Pro оснащен камерой с телеобъективом перископной конструкции, поддерживающим 10-кратное гибридное зуммирование и 50-кратное оптическое зуммирование, а модель HUAWEI Mate 40 Pro+ получила двойной телеобъектив с 20-кратным гибридным зуммированием и 100-кратным оптическим зуммированием соответственно.

Фронтальная камера с поддержкой видеосъемки в формате 4K. Она позволяет создавать три вида видеороликов: от близкого и личного до сверхширокоформатного.

Новые HUAWEI Mate 40 Pro и HUAWEI Mate 40 Pro+ получили интеллектуальную функцию управления жестами, которая позволяет выполнять некоторые действия, не прикасаясь к экрану. Например, для вывода устройства из спящего режима достаточно просто провести рукой над экраном, а управлять интерфейсом можно с помощью движений руки влево, вправо, вверх или вниз. С помощью жеста можно также ответить на входящий вызов.

Новая функция активации с помощью взгляда позволяет разблокировать смартфон, просто посмотрев на него. При этом пользователь может настроить интерактивный домашний экран так, чтобы получать важную для него информацию с первого взгляда. Таким же способом можно приглушить звук входящего вызова. Кроме того, пока экран находится в поле зрения пользователя, смартфон отключает автоматический переход в спящий режим.

Смартфоны серии HUAWEI Mate 40 оснащены фирменными сервисами HUAWEI Mobile Services, но из-за санкций США, по-прежнему отсутствует поддержка Google.

Смартфоны серии HUAWEI Mate 40 будут доступны в продаже по следующим ценам:

HUAWEI Mate 40 8 ГБ + 128 ГБ EUR 899

HUAWEI Mate 40 Pro 8 ГБ + 256 ГБ EUR 1199

HUAWEI Mate 40 Pro+ 12 ГБ + 256 ГБ EUR 1399