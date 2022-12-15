«Яндекс Карты» показали проект «сверхподробных» карт

Яндекс показал новую визуализацию карт сервиса «Яндекс Карты». Дороги, дорожные разметки, остановки, здания и прочие другие объекты, будут выглядеть более детально и соответствовать действительности. Такие карты должны будут помогать водителям и пешеходам лучше ориентироваться на улицах.

Однако делать фотореалистичность в компании не хотят, чтобы избежать долгой загрузки из-за обилия подробностей.

Карты будут обновляться постепенно. Первые изменения произойдут с автомобильными дорогами, будет добавлена разметка полос, островки безопасности, сложные развязки и многое другое. Ключевые московские магистрали отобразятся по-новому уже после 19 декабря 2022 года в бета-версии «Яндекс Карт».

Позже обещают отрисовку окон у зданий, подъездов, пандусов, подземных переходов и деревьев. Точных сроков пока нет.