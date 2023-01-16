Яндекс Браузер обновил режим энергосбережения

В фирменном браузере «Яндекса» появился обновлённый режим энергосбережения. Он позволяет сократить потребление браузером ресурсов системы и сэкономить заряд батареи до 10%.

Разработчики проанализировали наиболее частотные сообщения и оптимизировали их работу в обмене информации. После таких манипуляций стало ясно, что изменения сокращают потребление браузером ресурсов ЦП на ПК и Android-смартфонах.

Усовершенствованный режим энергосбережения уже работает в Яндекс Браузере, начиная с версии 22.5.4 на Windows, macOS, Linux и с версии 22.7.0 на Android.

Режим энергосбережения стал доступен в Яндекс Браузере для ПК несколько лет назад.