Яндекс Браузер научился краткому пересказу видеороликов

Новая опция позволит быстро ознакомиться с содержанием ролика, чтобы понять, находится в нём ответ на нужный вопрос. Более того, создатели контента смогут быстрее добавить таймкод к видео.

За пересказ видео отвечают нейросети YandexGPT, которые уже используется в Поиске и на сервисе краткого пересказа 300.ya.ru. Нейросеть обобщает русскоязычные ролики длиной от двух минут до четырёх часов и пересказывает видео, где есть речь.

Краткий пересказ доступен в Поиске Яндекса из любого браузера. В настоящее время функция работает с популярными видео. Кроме того, пользователи могут получить текстовую выжимку из видео на YouTube, просто предоставив ссылку на соответствующий ролик через сервис 300.ya.ru.

Для получения пересказа видео необходимо открыть видео и выбрать опцию “Краткий пересказ”. В Поиске Яндекса, краткое содержание появится моментально после нажатия на аналогичную кнопку возле видео в поисковой выдаче.