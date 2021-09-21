Яндекс 360: редактировать документы теперь можно со смартфона

Пользователи набора сервисов Яндекс 360 теперь могут создавать и редактировать файлы со смартфона. Это удобно, если нужно срочно исправить слайд в презентации или, скажем, поправить договор по дороге на встречу. Новая возможность появится в приложениях Почты и Диска для iOS и Android.

С помощью мобильного можно создавать и редактировать тексты, таблицы и презентации. Для этого больше не нужно иметь на смартфоне офисный пакет. Яндекс 360 поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и их предыдущие версии. Например, можно запросто обновить цифры в отчёте, поменять заголовок или картинку в презентации. Вносить изменения можно в одиночку или сообща — вся информация мгновенно синхронизируется. Искать нужный документ не придётся: файлы, которые человек открывал последними, собраны на сервисе Документы. Эти возможности уже доступны части пользователей, а скоро появятся у всех.

«Работа с документами — один из самых частых сценариев. Примерно четверть наших пользователей работают с ними каждый месяц. Поэтому нам важно, чтобы люди могли создавать и редактировать файлы откуда угодно, даже если у них под рукой только смартфон. И теперь у них есть такая возможность» рассказывает Владимир Русинов, руководитель продукта Яндекс 360

Яндекс 360 — это набор сервисов для работы, куда входят Документы, Диск, Телемост, Почта, Календарь, Заметки и Мессенджер. С их помощью можно вести переписку, проводить видеовстречи, планировать своё время и работать с документами. Расширенные возможности этих сервисов доступны по подписке.