Яндекс открыл предзаказ на Станцию второго поколения — с поддержкой протокола Zigbee, умным звуком и новым дизайном.

Новую Станцию можно купить отдельно или в комплекте с умными устройствами Aqara. Ее стоимость — 16 990 рублей, комплект — 18 990.

Это первая умная колонка Яндекса с хабом на основе протокола Zigbee, к которой можно подключить разные устройства. Качество звука Станции обеспечивают два широкополосных динамика и специально разработанная акустическая решетка, которые предотвращают искажение звука. По форме новая колонка напоминает первую модель, но имеет более тонкий и эстетичный силуэт.

Предзаказ на новую Станцию можно оформить с 10 утра по МСК на Яндекс Маркете, в «М Видео», «Эльдорадо», DNS, ОZON, «Связной» и у др. ритейлеров. В продажу устройства поступят 31 мая.

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