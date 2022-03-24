Сайт с данными пользователей «Яндекс.Еда» полностью заблокирован

На днях данные пользователей сервисами «Яндекс.Еда» попали в общий доступ. Была создана целая карта с адресами, а при нажатии на конкретный дом показывались имя, телефон, номер дома квартиры и тд. Кроме того, можно было увидеть на какую сумму заказал конкретный пользователь за последние 6 месяцев.

Сегодня «Яндекс» не только принесли извинения всем пользователям, но и добились полной блокировки сайта. Компания связалась с регистратором и представителями облачного хранилища, чтобы осуществить разделегирование домена и полностью удалить файлы сайта.

В итоге их действий сайт нельзя открыть даже с при помощи VPN.

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