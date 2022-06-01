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Новости

Xioami может выпустить Redmi K50 Ultra

Пока все ждут топовый Xiaomi 12 Ultra, компания не забывает работать над более доступном варианте смартфона под брендом Redmi.

Один из инсайдеров в лице Digital Chat Station дал ясно понять, что Xiaomi готовит неожиданную новинку для поклонников Redmi. Речь идёт о флагманском смартфоне бренда на Snapdragon 8+ Gen 1 или Dimensity 9000 на выбор, плоским 120 Гц OLED-дисплеем и аккумулятором на 5000 с поддержкой 100 Вт зарядки. Названия смартфона пока нет, но стоит предположить, что речь идёт о Redmi K50 Ultra.

Новинка получит топовое железо и невысокий ценник. Дата выхода не сообщается.

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Источник:
Weibo

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