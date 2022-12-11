Xiaomi представила смарт-колонку Sound Pro

Xiaomi представила умную колонку под названием Sound Pro. Устройство умеет передавать звук через разъём 3,5 мм или по Bluetooth 5.0. Есть поддержка кодеков SBC и AAC.

Выполнена колонка из прозрачного материала и оснащена подсветкой, которая работает в такт воспроизводимой музыки. Колонка семиканальная: трёхсекционный широкополосный динамик и трёхсекционный пассивный излучатель, а также встроенный сабвуфер. Звуковое давление составляет до 91 дБ.

Более того, устройство умеет направлять звук на 360 градусов. Множество встроенных датчиков и алгоритмов, выдают чистый и сбалансированный звук.

Фирменный голосовой ассистент Xiaomi работает только в Китае. Поэтому заставить его работать в другой стране — никак не получится.

Xiaomi Sound Pro будет продаваться за 999 юаней.