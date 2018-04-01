Xiaomi зарегистрировала товарный знак Pocophone F2
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Новости

Xiaomi зарегистрировала товарный знак Pocophone F2

Наследник смартфона Pocophone F1 уже во всю готовится к выходу, поэтому поклонники мощного и доступного, могут быть спокойны.

Свидетельствует об этом недавняя заявка Xiaomi на регистрацию товарного знака Poco F2, которая была отправлена в декабре прошедшего года. Поэтому есть сто процентная уверенность в его скором выходе.

  • Poco F2 1
  • Poco F2 1

Характеристики пока неизвестны, но предположительно он получит процессор Snapdragon 865, а его стоимость составит в районе 300 долларов.

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