Xiaomi зарегистрировала товарный знак Pocophone F2

Наследник смартфона Pocophone F1 уже во всю готовится к выходу, поэтому поклонники мощного и доступного, могут быть спокойны.

Свидетельствует об этом недавняя заявка Xiaomi на регистрацию товарного знака Poco F2, которая была отправлена в декабре прошедшего года. Поэтому есть сто процентная уверенность в его скором выходе.

Характеристики пока неизвестны, но предположительно он получит процессор Snapdragon 865, а его стоимость составит в районе 300 долларов.