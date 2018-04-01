В Xiaomi подтвердили работу над Pocophone F2
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Новости

В Xiaomi подтвердили работу над Pocophone F2

Индийский YouTube-канал Technical Guruji опубликовал большое интервью с вице-президентом Xiaomi и главой индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн.

В видео рассказывается о текущем положении дел в компании, достижениях и планах компании.

Также было сказано о грядущем Pocophone 2. Сейчас смартфон находится в разработке, а сам бренд не заморожен. Однако точную дату выхода он сказать не смог.

На днях Pocophone 2 появился в бенчмарке Geekbench, а сама Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Poco F2.

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