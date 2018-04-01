Pocophone F2 появился в Geekbench

Xiaomi не признавалась и тщательно скрывала выход нового Pocophone F2, хотя вокруг этого смартфона ходит огромное количество слухов. Теперь долгожданный гаджет засветился в популярном бенчмарке.

Скорее всего, тестирование проходила еще “сырая” версия Pocophone F2, так как результаты гаджета не сильно впечатляют. В многоядерном тесте смартфон набрал 1767 баллов — такая производительность обычно бывает у устройств на Snapdragon 845. Также стало известно, что новинка получила 8 Гб оперативной памяти.

Pocophone F2 может выйти в этом году, об этом периодически намекают руководители бренда. Линейка стала популярна благодаря хорошей мощности смартфон при достаточно низкой цене.