Pocophone F1 получил стабильную Android 10

Некогда популярный бюджетный смартфон с топовыми характеристиками начал получать последнюю версию прошивки MIUI 11 на базе Android 10.

Апдейт для Xiaomi Pocophone F1 появился под номером MIUI 11.0.4.0QEJMIXM и занимает около 2 ГБ. Прошивка распространяется по всему миру, но волнами, чтобы избежать проблемы с доступностью. До России обновление доберётся в ближайшие дни.

Помимо новой версии ОС, обновление включает несколько небольших исправлений для уведомлений, прокрутки скриншотов и режима Game Turbo.

На момент своего выхода в 2018 году, Pocophone F1 работал под управлением Android 8.1 Ore. Сейчас смартфон получил крупный апдейт, что совсем неплохо, если учесть, что его характеристики дают для этого отличные возможности.

На днях будущий наследник Pocophone появился на живых фото. Хоть компания Xiaomi практически ничего не рассказывает о смартфоне, в Сеть начали поступать всевозможные утечки о новинке.

