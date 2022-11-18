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Xiaomi запустила в России продажи умного блендера

Xiaomi запустила в России умный блендер под названием Xiaomi Smart Blender. Его стоимость на официальном сайте производителя составляет 8490 рублей.

Устройство может похвастаться следующим:

  • 8 лезвий, которые позволяют измельчать продукты под разными углами;
  • Смешивание холодных и горячих ингредиентов;
  • 9 регулируемых скоростей;
  • Режим поддержания тепла до 4 часов.

Xiaomi Smart Blender работает в экосистеме «умного дома», управлять блендером можно через фирменное приложение или OLED дисплей. Дополнительно в приложении есть удобная онлайн-книга с рецептами.

Сам кувшин получил объем 1600 мл, мощность смешивания — 1000 Вт, нагрева — 950 Вт. Есть поддержка Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 ГГц).

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Источник:
Xiaomi

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