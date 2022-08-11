Xiaomi представила продвинутые смарт-часы Watch S1 Pro

Компания Xiaomi представила новые смарт-часы Watch S1 Pro. Они получили круглый корпус из нержавеющей стали с водонепроницаемостью 5 АТМ и позволяют отвечать на звонки по Bluetooth с помощью встроенного динамика и микрофона.

Часы имеют размер на 46 мм и оснащаются 1,47-дюймовым экраном AMOLED с узкой рамкой, разрешением 480×480 пикселей и яркостью 600 нит. Сам дисплей покрыт сапфировым стеклом.

В наборе целый арсенал датчиков для мониторинга сна, уровня кислорода в крови, сердечного ритма, уровня стресса и температуры кожи. Для любителей спорта предусмотрено отслеживание более 100 режимов.

Работают часы под управлением MIUI Watch и базируются на 12-нм чипсете. Время автономной работы составляет до 14 дней. Для подзарядки есть быстрая зарядка и обратная зарядка, которая работает с некоторыми смартфонами Xiaomi.

Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro уже доступны для покупки за 1499 юаней (13 500 рублей).

Пользуетесь Телеграм? Обязательно подпишитесь на новый канал The GEEK!