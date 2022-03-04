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Новости

Умные часы Xiaomi Watch S1 Active появились на рендерах

15 марта Xiaomi проведет презентацию, на которой представит серию смартфонов Xiaomi 12. Всего будет три модели: Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro. Там же производитель может показать умные часы Xiaomi Watch S1 Active.

Сейчас часы Watch S1 Active появились на пресс-рендарах. На изображениях видно, что у Watch S1 Active круглый дисплей, силиконовый ремешок и металлический корпус с двумя кнопками.

Их характеристики на данный момент не известны. Предполагается, что это будет обновленная версия стандартных Xiaomi Watch S1, которые ранее выпустили в Китае.

Часы будут доступны в трех цветах: черном, синем и белом. Стоимость пока не раскрывается.

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Источник:
91mobiles.com

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