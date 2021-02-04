Xiaomi выпустит смартфон в линейке Mi MIX

Xiaomi продолжает выпускать новые смартфоны, однако пользователям хочется чего-то эдакого, необычного. Видимо, их желание скоро может осуществиться, ведь по заявлениям главы компании — Лей Цзюнь, это может произойти в этом году. По крайней мере, многие поняли о чем идет речь. Речь в данном случае может идти о новом смартфоне в забытой линейке Mi MIX.

На ресурсе Weibo он задал вопрос: хотят ли пользователи классный, быстрый и дорогой смартфон. Все, естественно высказались «за». Однако стоит сказать, что вряд ли новый девайс в линейке Mi MIX будет концептуальным. Скорее всего, он будет поставлен на поток коммерческих продаж.

О самом устройстве сейчас неизвестно практически ничего: ни внешнего вида, ни технических аспектов. Но есть вероятность, что аппарат получит складную конструкцию. То есть, владелец сможет открывать его и закрывать, как книжку. И несмотря на то, что данная модель будет поставлена на конвейер, все-таки перед нами экспериментальная линейка, а значит, такая конструкция вполне может быть.