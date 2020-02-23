Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 может выйти в июне

Всё больше слухов начало появляться на счёт грядущего смартфона из линейки Xiaomi Mi Mix. Также стало известно, что в китайской соцсети Weibo появилась отдельная учётная запись Mi Mix, но кем она была создана – неизвестно.

По предварительным данным Xiaomi выпустит две версии смартфона – Mi Mix 4 и Xiaomi Mi Mix 4 Pro. Топовая версия получит дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 120 или 144 Гц. Ожидается появление быстрой зарядки с мощностью 100 Вт и фронтальной камеры под дисплеем.

Рендер Xiaomi Mi Mix 4

Кроме того, стабильная версия MIUI 12 может появиться в конце июня. Поэтому стоит предположить, что Xiaomi Mi Mix 4 дебютирует с последней версией фирменной оболочки.