Флагманский Xiaomi 13 Pro показали на видео

Xiaomi 13 и 13 Pro представят уже завтра — 1 декабря. Сейчас старшая версия появилась на видео в руках. На нем смартфон в зеленом цвете.
Xiaomi 13 и 13 Pro получат кастомные OLED-панели премиум класса и крайне тонкие рамки — всего 1,6 мм. Процессором у обеих версий будет выступать Snapdragon 8 Gen 2.
Также сегодня производитель начал публиковать примеры фото, сделанных на камеру Xiaomi 13 Pro, вот они:
Стоимость в зависимости от версии, по слухам, будет следующая:
- Xiaomi 13 8/128 Гб — $557;
- Xiaomi 13 8/256 Гб — $613;
- Xiaomi 13 12/512 ГБ — $738;
- Xiaomi 13 Pro 8/256 Гб — $695;
- Xiaomi 13 Pro 12/256 Гб — $765;
- Xiaomi 13 Pro 12/512 Гб — $835.
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