Флагманский Xiaomi 13 Pro показали на видео

Xiaomi 13 и 13 Pro представят уже завтра — 1 декабря. Сейчас старшая версия появилась на видео в руках. На нем смартфон в зеленом цвете.

Xiaomi 13 и 13 Pro получат кастомные OLED-панели премиум класса и крайне тонкие рамки — всего 1,6 мм. Процессором у обеих версий будет выступать Snapdragon 8 Gen 2.

Также сегодня производитель начал публиковать примеры фото, сделанных на камеру Xiaomi 13 Pro, вот они:

Стоимость в зависимости от версии, по слухам, будет следующая: