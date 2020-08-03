Xiaomi выпустит беспроводные наушники Mi True 2 Pro с активным шумоподавлением

Разработчики из Xiaomi подготовили еще один вариант наушников. На этот раз речь идет о модели Mi True 2 Pro, которые скорее всего, появятся с функцией активного шумоподавления. На днях этот девайс прошел сертификацию в Wireless Power Consortium (WPC). Кодовый номер новинки – TWSEJ09WM. Кстати, на странице ресурса, где прошла сертификация появилось изображение еще не анонсированного гаджета.

Именно оно дало возможность нам взглянуть на наушники еще до анонса и сделать выводы относительно их дизайна. Mi True 2 Pro – это наушники с конструкцией закрытого типа и силиконовыми накладками. Сами наушники размещаются в кейсе для процесса зарядки только вертикально.

На самом корпусе имеется кнопка, а на передней части – светодиод, который начинается светиться, когда кейс подключается к зарядному устройству. На изображении мы видим наушники в черном цвете, но не исключается выход и в другой расцветке, например, белой. А вот дата запуска Mi True 2 Pro пока неизвестна. Но по предположениям некоторых инсайдеров, их выход состоится не позже сентября этого года.