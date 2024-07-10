Xiaomi выпустила умный дверной замок с ИИ и 3D-распознаванием лиц

Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock 2 Face Recognition Version с 3D-распознаванием лиц и другими полезными функциями.

Технология распознавания лиц использует 3D-структурированный свет для точного захвата деталей лица, обеспечивая безопасность и исключая возможность несанкционированного доступа с использованием фотографий или видео.

Замок также поддерживает множество способов разблокировки, включая отпечаток пальца, NFC, смартфон, часы и браслет Xiaomi, а также оснащён системой с ИИ для удалённого мониторинга с функцией ночного видения.

Управлять умным замком можно дистанционно с помощью приложения Mi Home, а HyperOS Connect позволяет создавать автоматизированные сценарии на основе активности двери.

Новинка уже доступна для предварительного заказа в Китае по цене 1899 юаней (~23 000 рублей).