Xiaomi выпустила компактный смартфон Qin 3

Компания Xiaomi выпустила новую серию «вытянутых» кнопочных смартфонов Qin 3. В линейку вошли следующие модели: Qin 3, Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra. Они уже доступны для предварительного заказа.

Телефон является прямым преемником хитового Xiaomi Qin 2, который был выпущен в 2019 году.

Версия Qin 3 доступна с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти и всего за $145. Более продвинутый Qin 3 Pro с 6/128 ГБ обойдётся в $199, а топовая версия в лице Qin 3 Ultra с 8/256 ГБ — $230.

Базовые Qin 3 и Qin 3 Pro получили дисплей на 5,5 дюйма, а флагманская Qin 3 Ultra — 5,05-дюймовый экран.

Когда серия Qin 3 появится в продаже, пока неизвестно.