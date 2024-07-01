Xiaomi выпустила компактную капсульную кофемашину по доступной цене

Xiaomi представила новый продукт под брендом MIJIA — капсульную кофемашину N1. Она появилась на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin.

Эта компактная модель, шириной всего 8,5 см, выполнена в фирменном стиле линейки бытовой техники MIJIA. Она идеально вписывается в любой интерьер и не занимает много места на столе.

Кофемашина оснащена мощной помпой на 20 бар, управляется с помощью нескольких кнопок, расположенных на корпусе и совместима с капсулами Nespresso. Пользователи могут выбрать объем готового напитка — 40 или 110 мл, а общий объем резервуара для воды составляет 600 мл.

MIJIA N1 уже доступна для покупки по цене ¥379 (~4500 рублей).