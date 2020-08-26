Xiaomi выпустила бюджетный увлажнитель воздуха

Xiaomi выпустила бюджетный увлажнитель для воздуха. Новинка является одним из продуктов линейки Mijia и внешне практически не отличается от предыдущих моделей.
Устройство получило название Mijia Smart Humidifier. Оно будет непрерывно отслеживать и поддерживать влажность воздуха в помещении в реальном времени. Чаши для воды внутри увлажнителя хватит на 4 литра — это 26 часов работы. Также у новинки есть поддержка Wi-Fi и управление голосом через XiaoAl.
Пока что увлажнитель продаётся только на территории Китая. Его стоимость составляет ¥169 — около 1800 рублей.
Источник:
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Комментарии