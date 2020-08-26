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Новости

Xiaomi выпустила бюджетный увлажнитель воздуха

Xiaomi выпустила бюджетный увлажнитель для воздуха. Новинка является одним из продуктов линейки Mijia и внешне практически не отличается от предыдущих моделей.

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Устройство получило название Mijia Smart Humidifier. Оно будет непрерывно отслеживать и поддерживать влажность воздуха в помещении в реальном времени. Чаши для воды внутри увлажнителя хватит на 4 литра — это 26 часов работы. Также у новинки есть поддержка Wi-Fi и управление голосом через XiaoAl.

Xiaomi Mijia Smart Humidifier

Пока что увлажнитель продаётся только на территории Китая. Его стоимость составляет ¥169 — около 1800 рублей.

Источник:
Gizmochina
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