Xiaomi выпустила бюджетный увлажнитель воздуха

Xiaomi выпустила бюджетный увлажнитель для воздуха. Новинка является одним из продуктов линейки Mijia и внешне практически не отличается от предыдущих моделей.

Устройство получило название Mijia Smart Humidifier. Оно будет непрерывно отслеживать и поддерживать влажность воздуха в помещении в реальном времени. Чаши для воды внутри увлажнителя хватит на 4 литра — это 26 часов работы. Также у новинки есть поддержка Wi-Fi и управление голосом через XiaoAl.

Пока что увлажнитель продаётся только на территории Китая. Его стоимость составляет ¥169 — около 1800 рублей.