Xiaomi выпустила беспроводную мышку за $6

Компания Xiaomi выпустила в продажу беспроводную мышь Wireless Mouse Lite 2. Она обладает симметричной формой, минималистичным дизайном и весит всего 45 граммов без батареек.

Подключение к компьютеру происходит через передатчик с интерфейсом USB, работающий на частоте 2,4 ГГц. При необходимости передатчик можно спрятать в нижнюю часть мышки.

Также мышь оснащена сенсором с разрешением 1000 DPI. За автономность отвечают две батарейки типа АА, встроенного аккумулятора нет.

Стоимость новинки Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 составляет всего $6 (~360 рублей).

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