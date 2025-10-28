Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик | The GEEK
close
Новости

Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик

Новая нейросеть будет помогать пользователям решать даже сложные задачи одновременно в нескольких сервисах Яндекс Go.

В Яндекс Go появится новая нейросеть Алиса AI. Она станет полноценным городским ассистентом, который поможет решать повседневные задачи сразу в нескольких сервисах приложения. Об этом рассказал Яндекс на конференции «Алиса, что нового?».

С помощью Алисы AI можно будет в одном чате заказать такси, выбрать ресторан и забронировать там столик, оформить доставку или собрать корзину продуктов. Это станет возможным благодаря интеграции с ИИ-агентами сервисов Яндекс Go — Такси, Еды, Лавки и Доставки.

Подробнее об Алисе AI

Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью

Чтобы начать общение, достаточно нажать кнопку «Найти с Алисой AI» на главной странице приложения. Пользователь сможет писать или говорить с нейросетью в свободной форме, как с живым собеседником. Алиса AI сама поймет, какой сервис поможет выполнить задачу, и подключит нужного агента.

Например, на запрос «Хочу что-то с рыбой, нежареное, до 700 калорий» нейросеть предложит готовые блюда из Еды, рецепты и продукты из Лавки, а также рестораны с подходящим меню.

Если нужно срочно отправить посылку, Алиса AI подключит ИИ-агента Доставки, уточнит все детали и подготовит заказ — пользователю останется только подтвердить адрес и стоимость.

Помимо этого, нейросеть сможет отвечать на повседневные вопросы: рассказывать о погоде, времени работы метро или музеев, искать ремонтные мастерские и городские события.

Чтобы получить ранний доступ к новым функциям, можно записаться в лист ожидания. В дальнейшем Алиса AI научится взаимодействовать и с другими сервисами Яндекса, включая Маркет.

Алиса AI в Яндекс Браузере

В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI
id·213429·20251028_1338
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы
В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI
Яндекс анонсировал «умные наушники» со встроенной Алисой
Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью
Яндекс задумался о выпуске своего умного кольца
СберКот появился в интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат
Исследование Яндекса: женщины и пожилые россияне вежливее всех общаются с Алисой
Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям 
Яндекс создаёт Physical AI: роботы начнут видеть, слышать и действовать как люди
Алиса научилась подробно описывать изображения в Яндекс Браузере
ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS
Нейросеть Алиса начала генерировать описания отелей в Яндекс Путешествиях
Яндекс анонсировал конференцию «Алиса, что нового?»
Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  2. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  4. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  5. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  6. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры
Смотреть все обзоры