Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик

В Яндекс Go появится новая нейросеть Алиса AI. Она станет полноценным городским ассистентом, который поможет решать повседневные задачи сразу в нескольких сервисах приложения. Об этом рассказал Яндекс на конференции «Алиса, что нового?».

С помощью Алисы AI можно будет в одном чате заказать такси, выбрать ресторан и забронировать там столик, оформить доставку или собрать корзину продуктов. Это станет возможным благодаря интеграции с ИИ-агентами сервисов Яндекс Go — Такси, Еды, Лавки и Доставки.

Подробнее об Алисе AI Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью

Чтобы начать общение, достаточно нажать кнопку «Найти с Алисой AI» на главной странице приложения. Пользователь сможет писать или говорить с нейросетью в свободной форме, как с живым собеседником. Алиса AI сама поймет, какой сервис поможет выполнить задачу, и подключит нужного агента.

Например, на запрос «Хочу что-то с рыбой, нежареное, до 700 калорий» нейросеть предложит готовые блюда из Еды, рецепты и продукты из Лавки, а также рестораны с подходящим меню.

Если нужно срочно отправить посылку, Алиса AI подключит ИИ-агента Доставки, уточнит все детали и подготовит заказ — пользователю останется только подтвердить адрес и стоимость.

Помимо этого, нейросеть сможет отвечать на повседневные вопросы: рассказывать о погоде, времени работы метро или музеев, искать ремонтные мастерские и городские события.

Чтобы получить ранний доступ к новым функциям, можно записаться в лист ожидания. В дальнейшем Алиса AI научится взаимодействовать и с другими сервисами Яндекса, включая Маркет.