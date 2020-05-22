Xiaomi выпустила 43-дюймовый бюджетный телевизор

Новая модель телевизора под названием Xiaomi Mi TV E43K оснащена 43-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения Full HD и частотой обновления экрана 60 Гц. Также новинка получила стереодинамики с поддержкой технологии DTS Sound, но скорее всего их качество будет желать лучшего и без покупки дополнительных звуковых динамиков тут не обойтись.

Xiaomi Mi TV E43K относится к бюджетному сегменту. У него двухъядерный процессор, всего 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти для хранения данных. Кроме того, в телевизоре отсутствует даже поддержка соединения по Bluetooth.

В итоге получился один из самых доступных телевизоров на рынке с ценником в 1099 юаней, или около 11 тысяч рублей по текущему курсу.