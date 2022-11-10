Xiaomi уберёт из MIUI 14 встроенную рекламу

Похоже, компания Xiaomi решила убрать главный недостаток своих смартфонов — кучу встроенной рекламы. Это давно уже была одна из главных претензий к ним. И вот теперь реклама уйдёт в прошлое.

Сообщается, что с выходом MIUI 14 о баннерах можно будет забыть, раньше они были жёстко встроены в систему, а чтобы их отключить приходилось буквально «копаться» в системе.

Первыми новую прошивку получат смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, их покажут уже в конце ноября. После этого обновление выйдет для многих других устройств. Полный их список приведён здесь.