Xiaomi создала интерфейс MIUI для смартфонов будущего
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Новости

Xiaomi создала интерфейс MIUI для смартфонов будущего

Компания Xiaomi на днях запатентовала новый графический дизайн интерфейса MIUI. На презентации футуристичного смартфона Mi Mix Alpha уже показывался этот графический интерфейс. Он рассчитан на смартфоны с “бесконечным” экраном.

На эскизах показан внешний вид музыкального плеера, камеры, приложения погоды и прочего. В левой части устройства будут всплывать уведомления, справа можно будет расположить часто используемые функции и приложения. Физических кнопок, слота под карту памяти или sim-карту у устройства с такой MIUI не будет.

  • Miui Alpha 4
  • Miui Alpha 5

Letsgodigital создали несколько рендеров с MIUI для устройств с “опоясывающими” экранами. По их предположениям, такие смартфоны будут оснащаться подэкранными камерами.

  • Miui Alpha 2
  • Miui Alpha 3
  • Miui Alpha 1

Получается, Xiaomi планирует развивать линейку смартфонов по типу Mi Mix Alpha. Но сама нашумевшая новинка, так и не появилась в продаже. Хотя была представлена несколько месяцев назад.

Сам патент был подан еще год назад, но Всемирная организация интеллектуальной собственности утвердила его только на прошлой неделе.

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